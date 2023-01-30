Фирмино договорился с "Ливерпулем" о новом контракте
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен
Бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. Подписание контракта состоится в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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