"Фиорентина" вырвала победу над "Ромой" Моуринью

В матче 37-го тура чемпионата Италии флорентийская “Фиорентина” на своем поле обыграла римскую “Рому” со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Стефан Эль-Шаарави, но в концовке победу хозяевам принесли голы Луки Йовича и Жонатана Иконе.

“Фиорентина”, набрав 53 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 60 очками осталась на шестом месте.

“Фиорентина” – “Рома” - 2:1 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 11 - 0:1, Йович, 85 - 1:1, Иконе, 88 - 2:1

“Фиорентина”: Черофолини, Венути (Додо, 62), Мартинес (Миленкович, 46), Игор Жулио, Бираги (Терзич, 46), Сапонара (Соттиль, 61), Данкан (Куаме, 76), Барак, Мандрагора, Иконе, Йович.

“Рома”: Свилар, Миссори, Смоллинг (Манчини, 46), Льоренте, Залевски (Абрахам, 80), Вейналдум (Кристанте, 60), Бове, Сольбаккен (Рожер, 71), Белотти, Тахирович, Эль-Шаарави (Челик, 46).

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