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"Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 17:53
"Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги Конференций Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В ответном матче ½ финала Лиги Конференций “Фиорентина” на выезде обыграла “Базель” со счетом 3:1 и пробилась в финал.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Николаса Гонсалеса и гол Антонина Барака. У хозяев отличился Зеки Амдуни.

В финале “Фиорентина” сыграет с “Вест Хэмом”.

“Базель” Швейцария – “Фиорентина” Италия - 1:3 (0:1) - первый матч - 2:1
Голы: Гонсалес, 35 - 0:1, Амдуни, 55 - 1:1, Гонсалес, 72 - 1:2, Барак, 120 - 1:3

“Базель”: Хитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Игор Жулио (Раньери, 55), Миленкович, Бираги, Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120), Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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