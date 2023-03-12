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"Фиорентина" одержала гостевую победу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Италии “Фиорентина” на выезде обыграла “Кремонезе” со счетом 2:0.

Победу флорентийскому клубу принесли голы Роландо Мандрагоры и Артура Кабрала.

“Фиорентина”, набрав 34 очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 12 очками опустилась на последнее, 20-е место.

“Кремонезе” – “Фиорентина” - 0:2 (0:1)
Голы: Мандрагора, 27 - 0:1, Артур, 50 - 0:2

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола (Окереке, 54), Бьянкетти, Феррари, Васкес, Валери, Бенасси, Гальдамес (Мейте, 78), Пикель (Гильоне, 78), Дессерс (Буонаюто, 60), Тсаджу (Чиофани, 60).

“Фиорентина”: Сиригу, Додо (Венути, 77), Мартинес, Миленкович, Бираги, Сапонара (Брекало, 46), Барак, Амрабат, Мандрагора (Данкан, 84), Иконе (Гонсалес, 68), Артур (Йович, 68).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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