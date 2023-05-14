"Фиорентина" назвала "Барселоне" цену на марокканца Амрабата

“Фиорентина” определилась с ценой на марокканского полузащитника Софьяна Амрабата, которым интересуется “Барселона”, сообщает журналист Тони Хуанмарти в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб не будет стремиться удержать футболиста всеми силами, но хочет получить за него 20-25 миллионов евро. Стоит отметить, что хавбек был готов присоединиться к каталонцам еще в январе, но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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