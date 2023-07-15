"Фиорентина" может усилиться бразильцем из "Ювентуса"

Флорентийская “Фиорентина” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Бразилии Артуру Мело, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, клуб из Флоренции может арендовать 26-летнего футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Если сделка состоится, то “Ювентус” продолжит платить игроку 50 процентов от его зарплаты, которая составляет около семи миллионов евро в год.

Артур выступает за “Ювентус” с сентября 2020 года. Бразилец перешел в итальянский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 80,6 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина 63 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Артур на правах аренды выступал за “Ливерпуль”, но провел за английский клуб всего один матч.

Артур с 2018 по 2022 год играл за сборную Бразилии. Всего за бразильскую национальную команду он провел 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.