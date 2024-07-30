Финалистка Уимблдона неожиданно "зачехлила ракетку" уже в 1/8 финала Олимпиады

Финалистка Уимблдона-2024 Ясмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже.

В 1/8 финала итальянская теннисистка играла против 67-й ракетки мира Анне Шмидловой, которая представляет Словакию. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу представительницы Словакии.

Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту. Финалистка Уимблдона сделала четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных.

В активе победительницы один эйс, шесть двойных ошибок и семь выигранных брейк-пойнтов.

Интересно, что это первая победа Шмидловой над соперницей из топ-10 с 2016 года.