Финалист Лиги чемпионов отказывается от услуг Месси

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти высказался по поводу того, готов ли его клуб пригласить к себе форварда Лионеля Месси.

Напомним, что в конце этого месяца аргентинец покинет ПСЖ и станет свободным агентом, если не продлит контракт.

По словам Дзанетти, "Интер" не рассматривает Месси в качестве потенциального приобретения, в связи с высокой стоимостью игрока.

Ранее СМИ писали, что услуги футболиста могут позволить себе саудовский клуб "Аль-Хиляль" и "Барселона".