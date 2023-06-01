Финалист Лиги чемпионов отказывается от услуг Месси
Новости футбола Сегодня, 06:44
Фото: твиттер ПСЖ
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти высказался по поводу того, готов ли его клуб пригласить к себе форварда Лионеля Месси.
Напомним, что в конце этого месяца аргентинец покинет ПСЖ и станет свободным агентом, если не продлит контракт.
По словам Дзанетти, "Интер" не рассматривает Месси в качестве потенциального приобретения, в связи с высокой стоимостью игрока.
Ранее СМИ писали, что услуги футболиста могут позволить себе саудовский клуб "Аль-Хиляль" и "Барселона".
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