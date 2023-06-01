Финал Лиги Европы установил антирекорд всех финалов еврокубков

В финале Лиги Европы испанская команда "Севилья" победила итальянскую "Рому" в серии пенальти (1:1 осн. время, 4:1 серия пен.).

Интересно, что данная встреча вошла в историю всех финалов еврокубков.

В этом матче было показано 13 желтых карточек, что стало абсолютным антирекордом европейских кубков за всю их историю.

Напомним, что уже на следующей неделе сыграют финалы Лиги конференций и Лиги чемпионов.