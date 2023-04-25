Финал Лиги чемпионов проведут в неожиданном месте
Новости футбола Сегодня, 13:07
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов в США в 2025/2026 году.
Это связано с тем, что в этот год США будет одной из государств-приемников Чемпионата мира по футболу, а также Мексики и Канады.
До этого времени финал Лиги чемпионов будет проходить по обыкновению в Европе. Н
апример, в 2022/2023 году победитель дуэли «Милан» - «Интер» и «Реал» - «Манчестер Сити» сразятся за трофей в Стамбуле.
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