Финал Лиги чемпионов проведут в неожиданном месте

УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов в США в 2025/2026 году.

Это связано с тем, что в этот год США будет одной из государств-приемников Чемпионата мира по футболу, а также Мексики и Канады.

До этого времени финал Лиги чемпионов будет проходить по обыкновению в Европе. Н

апример, в 2022/2023 году победитель дуэли «Милан» - «Интер» и «Реал» - «Манчестер Сити» сразятся за трофей в Стамбуле.