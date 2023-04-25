Финал Лиги чемпионов могут перенести

Проведение финала Лиги чемпионов в США рассматривается УЕФА.

Президент организации, Александр Чеферин, поддерживает эту идею, и планирует провести финал в США в сезоне 2025/2026, когда этот грандиозный турнир может стать частью чемпионата мира, который будет проводиться в США, Канаде и Мексике.

Однако, в ближайшие годы, финалы Лиги чемпионов будут проводиться в Европе. Например, в Стамбуле в сезоне 2022/2023 победители дуэлей «Милан» - «Интер» и «Реал» - «Манчестер Сити» встретятся в решающей битве.