Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции

Из-за возможных беспорядков, связанных с выборами президента в Турции 14 мая, финал Лиги чемпионов, запланированный на 10 июня в Стамбуле, может быть перенесен в другую страну.

В УЕФА уже рассматривают подобный сценарий.

Напомним, что в прошлом году финал турнира также был перенесен из Стамбула из-за политических причин.

На данный момент известны двое участников полуфиналов Лиги чемпионов. Ими стали “Реал” и “Милан”. Еще два участника станут известны сегодня.