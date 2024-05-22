Финал четырёх Евролиги. Прогнозы и ставки на матчи

24 и 26 мая в немецком Берлине пройдут матчи финала четырёх баскетбольной Евролиги, которые определят победителя турнира. Со своими прогнозами определились и букмекеры.

Не удивительно, что фаворитами турнира являются участники финального матча прошлого сезона, а именно мадридский Реал и Олимпиакос. Вероятность того, что сливочные защитят титул, оценивается в 2.2, а коэффициент на победу в Евролиге грецкого клуба составляет 3.5.

Шансы других участников финала четырех несколько меньше: Фенербахче – 5.5, Панатинаикос – 6. Но, учитывая, что Реал и Олимпиакос сойдутся между собой уже в полуфинале, нас будет ожидать другой финал в сравнении с прошлым годом.

Самый вероятный финальный матч, по мнению, букмекеров, будет разыгран между Реалом и Панатинаикосом – на это можно поставить с коэффициентом 2.5. Прошлогодичному финалисту Олимпиакосу отводят третье место с коэффициентом 2.8.