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Финал Чемпионата Мира-2030 пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу

Новости футбола Сегодня, 15:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Финал Чемпионата Мира-2030 пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу Фото: https://twitter.com/marca

Домашний стадион Реала, Сантьяго Бернабеу, будет принимать финал Чемпионата Мира-2030, как сообщает Marca.

Стадион находится в стадии реконструкции, но "Реал" уже вернулся к проведению домашних матчей на нем. Завершение работ ожидалось до декабря, чтобы отпраздновать 75-летие арены, но, возможно, не успеют. Поэтому официальное открытие обновленного "Сантьяго Бернабеу", вероятно, состоится 6 марта 2024 года - в день 122-летия клуба. Кроме того, рядом со стадионом планируется масштабная реконструкция станции метро.

Чемпионат Мира в 2030 году будет проводиться сразу в трех странах - Марокко, Испании и Португалии. Изначально заявку на проведение подготовили Испания и Португалия. В октябре 2022 года Украина присоединилась к этим двум представителям. Однако из-за войны с Россией готовность страны участвовать в проведении турнира под вопросом, поэтому Украина не будет среди хозяев ЧМ.

Что касается Марокко, то изначально они хотели подать индивидуальную заявку, но позже решили объединиться с Испанией и Португалией. Кроме того, согласно соглашениям ФИФА, первые три матча ЧМ-2030 будут проведены в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Эти три сборные вместе с Португалией, Испанией и Марокко автоматически квалифицируются на ЧМ.

Финал Чемпионата Мира-2030 состоится 14 июля.

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