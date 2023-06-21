Филлипс определился с будущим в "Ман Сити", где у него нет игровой практики

Полузащитник "Манчестер Сити" Кэлвин Филлипс решил остаться в команде, несмотря на проблемы с игровой практикой.

"Я намерен остаться, у меня нет причин уходить из клуба спустя всего 12 месяцев. Многим игрокам нужно время, чтобы закрепиться в команде", - заявил англичанин.

Напомним, что прошлый сезон для Филлипса складывался не лучшим образом. Всего он провел 21 матч, в которых не отметился результативными действиями.

Филлипс перешел в "Манчестер Сити" из "Лидса" за 49 млн евро прошлым летом.