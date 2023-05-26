Главный тренер "Реджины" Филиппо Индзаги может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщают журналисты Fanatik, "Фатих Карагюмрюк" заинтересован в услугах бывшего итальянского нападающего.

Он должен стать заменой для Андреа Пирло, который на днях покинул свою должность.

Стороны уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности о сотрудничестве.