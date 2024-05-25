Филип Хргович заявил, что у Дюбуа "нет яиц"
Обязательный претендент на титул IBFФилип Хргович (17-0, 14 КО) в дерзкой манере обратился к своему будущему сопернику Даниэлю Дюбуа(20-2, 19 КО).
"Я вижу большие бицепсы, но не вижу больших яиц. Ты не дерешься бицепсами. Ты дерешься яйцами и сердцем.
Я не могу дождаться нашего боя. Я хочу, чтобы ты бы серьезно настроен, и я смог тебя покорить. Тебе следует быть агрессивным. Тебе нужно идти вперед - я тебя покорю, и ты уснешь", - сказал Хргович для TNT Sports Boxing.
Дюбуа и Хргович проведут бой 1 июня в Саудовской Аравии. Поединок пройдет в андеркарде бесспорного боя в полутяжелом весе Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев в рамках турнира Matchroom - Queensbury 5 на 5.
Ранее Дюбуа пообещал отправить непобедимого хорвата на пенсию.
В декабре прошлого года Дюбуа нокаутировал Джаррелла Миллера, а Хргович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над австралийцем Марком Де Мори.