Филип Хргович заявил, что у Дюбуа "нет яиц"

"Я вижу большие бицепсы, но не вижу больших яиц. Ты не дерешься бицепсами. Ты дерешься яйцами и сердцем.

Я не могу дождаться нашего боя. Я хочу, чтобы ты бы серьезно настроен, и я смог тебя покорить. Тебе следует быть агрессивным. Тебе нужно идти вперед - я тебя покорю, и ты уснешь", - сказал Хргович для TNT Sports Boxing.