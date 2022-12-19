ФИФА вручила "Серебряный" и "Бронзовый" мячи ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) определила второго и третьего лучших футболистов чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщается на официальном сайте организации.

“Серебряный мяч” вручили нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе. “Бронзовый мяч” достался полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу.

На ЧМ-2022 23-летний Мбаппе провел семь матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 37-летний Модрич принял участие в семи поединках и не отметился результативными действиями.

Напомним, что лучшим игроком ЧМ-2022 признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

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