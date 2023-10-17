ФИФА выплатит компенсацию двум командам Ла Лиги за травмы их игроков, полученные в сборных

Испанские клубы «Альмерия» и «Сельта» расчекают компенсацию от ФИФА в связи с травмами двух их футболистов, Ибраима Коне и Джозефа Айду, полученными во время выступлений за свои сборные.

Согласно программе защиты клубов ФИФА, они имеют право на выплаты в случае получения игроками травм во время матчей сборных, проводимых в рамках международного календаря до 31 июля следующего года.

Каждому клубу будет выплачено €7,5 млн за каждого травмированного игрока. Ожидается, что эта сумма будет выплачиваться в течение года, с ежедневными платежами в размере €20 548 на счет клуба.

Джозеф Айду получил разрыв левого ахиллова сухожилия во время игры за сборную Ганы, а Ибраима Коне получил травму лодыжки во время матча за сборную Мали.