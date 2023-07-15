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ФИФА выплатит клубам компенсацию за игру их футболистов на ЧМ-2022: кто получит больше всех

Новости футбола Сегодня, 05:00
ФИФА выплатит клубам компенсацию за игру их футболистов на ЧМ-2022: кто получит больше всех Фото: твиттер ФИФА

ФИФА представила отчет с подробным описанием выплат клубам за то, что их игроки принимали участие в чемпионате мира 2022 года.

Больше всех получит компенсации английский «Манчестер Сити» (4 596 445 долларов), за ним следуют «Барселона» (4 538 955 долларов), «Бавария» (4 331 809 долларов), «Реал Мадрид» (3 836 302 доллара) и «ПСЖ» (3 835 389 долларов).

Всего ФИФА разделит между клубами 290 миллионов долларов. Выплаты будут переданы 440 командам из 51 страны.

По регламенту, организация платит $10 950 на игрока в день, вне зависимости от его игрового времени во время турнира.

Сумма будет разделена и распределена в зависимости от регистрации игрока в клубе за два года до чемпионата мира.

Деньги будут передавать через национальные футбольные федерации. Аналогичные выплаты ожидаются на чемпионатах мира 2026 и 2030 годов, по 355 миллионов долларов после каждого турнира.

Напомним, что чемпионат мира выиграла сборная Аргентины, которая в финале в серии пенальти была сильнее французов.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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