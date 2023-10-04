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ФИФА размышляет над возможностью допустить Россию к соревнованиям

Новости футбола Сегодня, 09:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ФИФА размышляет над возможностью допустить Россию к соревнованиям ФИФА размышляет над возможностью допустить Россию к соревнованиям

ФИФА рассматривает возможность отмены полного запрета и допуска сборной России до 17 лет, сообщает Sky News.

Сообщается, что решение может быть принято сегодня, 4 октября, на заседании Совета ФИФА. В таком случае сборной России U-17 разрешат участвовать в чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.

Таким образом, ФИФА рассматривает чемпионат Европы среди юношей до 17 лет как фактический отборочный турнир на чемпионат мира, что дает им логику для возвращения России. На мужской чемпионат мира U-17 Россия уже не сможет пройти. Он состоится в ноябре. Теоретически россиянки могут пробиться на аналогичный женский турнир, который состоится в следующем году.

Ранее подобное решение приняла УЕФА, позволив мужской и женской сборным России U-17 участвовать в чемпионатах Европы, но без флага и гимна. До этого все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины.

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