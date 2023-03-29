ФИФА распространила бан экс-менеджеров "Ювентуса" на все турниры под своей эгидой

ФИФА расширила санкции против менеджеров "Ювентуса", которые были ранее отстранены от футбола в Италии из-за дела о фиктивном приросте капитала.

Экс-руководители клуба, включая бывшего президента Андреа Аньелли и бывшего генерального директора Маурицио Арривабене, были дисквалифицированы на различные сроки.

ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении этих санкций на турниры, проводимые под ее эгидой, что означает, что бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи не сможет работать в английском "Тоттенхэме".