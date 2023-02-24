ФИФА пригласил звездных футболистов на вручение приза The Best

ФИФА все еще не называет имени обладателя приза The Best, которую вручают лучшему футболисту года.

Как известно, на награду претендуют Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

По информации журналиста Mundo Deportivo Дани Гила, организация пригласила всех троих приехать на церемонию вручения приза.

Победителя в номинации назовут 27 февраля на церемонии в Париже.