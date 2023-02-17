ФИФА пожертвовала крупную сумму пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

ФИФА пожертвовала миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Деньги будут переданы через фонд организации.

Средства пойдут на оказание нужной гуманитарной помощи в обеих странах. В частности, планируется закупить предметы первой необходимости, а также предоставить временные убежища.

Также в ФИФА пообещали и дальше сотрудничать с футбольными федерациями обеих стран.

В результате страшной трагедии погибли свыше 40 тысяч человек.