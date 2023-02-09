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ФИФА пошла навстречу турецким клубам из-за страшного землетрясения

Новости футбола Сегодня, 03:37
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

ФИФА приняла решение продлить сроки трансферного окна в Турции из-за землетрясения.

Теперь окно закроется 18 февраля.

Напомним, что из-за смертельного землетрясения по стране отменили все спортивные мероприятия.

В результате мощных подземных толчков в Турции обрушилось множество зданий. По последним данным, погибло около 10 тысяч человек, еще 50 получили травмы.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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