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ФИФА планирует отстранить Это'О с поста президента Камерунской футбольной ассоциации

Новости футбола Сегодня, 15:29
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ФИФА планирует отстранить Это с поста президента Камерунской футбольной ассоциации Фото: https://www.instagram.com/samueletoo/

ФИФА отправила письмо и намерена снять Самуэля Это'О с поста президента Камерунской футбольной ассоциации, сообщает Gol.

Кроме того, давление оказывается группой нескольких официальных лиц Камеруна. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Африканской конфедерации футбола Патрис Моцепе отправили письмо, в котором утверждают, что Это'О сам настаивал на своей кандидатуре.

КАФ начала расследование аудиозаписи, свидетельствующей о причастности бывшего футболиста к договорным матчам. Он заверил своего друга, который инвестирует в футбол, что Самуэль сделал всё возможное, чтобы арбитры не совершили ошибок против него.

В письме также упоминается условный срок заключения, который Это'О получил в деле о налоговом мошенничестве, и заявляется, что согласно статуту он должен был покинуть свой пост после вынесения решения. Также в письме упоминается случай, когда камерунец ударил мужчину коленом в голову во время Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что Самуэль Это'О был избран президентом Федерации футбола Камеруна 11 декабря 2021 года.

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