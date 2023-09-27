ФИФА планирует отстранить Это'О с поста президента Камерунской футбольной ассоциации

ФИФА отправила письмо и намерена снять Самуэля Это'О с поста президента Камерунской футбольной ассоциации, сообщает Gol.

Кроме того, давление оказывается группой нескольких официальных лиц Камеруна. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Африканской конфедерации футбола Патрис Моцепе отправили письмо, в котором утверждают, что Это'О сам настаивал на своей кандидатуре.

КАФ начала расследование аудиозаписи, свидетельствующей о причастности бывшего футболиста к договорным матчам. Он заверил своего друга, который инвестирует в футбол, что Самуэль сделал всё возможное, чтобы арбитры не совершили ошибок против него.

В письме также упоминается условный срок заключения, который Это'О получил в деле о налоговом мошенничестве, и заявляется, что согласно статуту он должен был покинуть свой пост после вынесения решения. Также в письме упоминается случай, когда камерунец ударил мужчину коленом в голову во время Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что Самуэль Это'О был избран президентом Федерации футбола Камеруна 11 декабря 2021 года.