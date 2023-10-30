ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил бывшего президента Федерации футбола Испании от футбола на три года, сообщили на сайте организации.

Сообщается, что Луис Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА – Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры. Рубиалес уведомлен об условиях решения Дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно положениям Дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы потребовать мотивированного решения, которое впоследствии может быть опубликовано на legal.fifa.com. Оно может быть оспорено в Апелляционном комитете ФИФА.

Напомним, что FIFA отстранила Рубиалеса от должности президента Федерации футбола Испании из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Также она дала показания в прокуратуре против Луиса. Кроме того, состоялось слушание дела по обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутом Рубиалесу в отношении Дженни Эрмосо.

На нем он спросил, почему ему надо приносить извинения, если все они были на эмоциях и радовались победе. Также он утверждал, что Эрмосо не говорит правду, даже когда говорит, что у него две дочери, потому что их на самом деле трое.