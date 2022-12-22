ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных после ЧМ-2022

В ФИФА представили обновленный рейтинг сборных после завершения чемпионата мира в Катаре.

Лидером рейтинга осталась команда Бразилии (1840,77 очка), второе место у сборной Аргентины (1838,38), которая после триумфа на ЧМ-2022 поднялась туда с третьей строчки.

Третье место в списке занимает Франция (1823,39).

Топ-10 сборных мира по версии ФИФА:

1. Бразилия (1840,77 очка);

2. Аргентина (1838,38);

3. Франция (1823,39);

4. Бельгия (1781,3);

5. Англия (1774,19);

6. Нидерланды (1740,92);

7. Хорватия (1727,62);

8. Италия (1723,56);

9. Португалия (1702,54);

10. Испания (1692,71).