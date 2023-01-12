ФИФА огласила пять претендентов на звание лучшего вратаря года

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из пяти голкиперов, которые претендуют на звание лучшего вратаря по итогам 2022 года.

На почетную награду претендуют: Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии), Яссин Буну ("Севилья", сборная Марокко), Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии), Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии) и Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и сборная Аргентины).

Церемония награждения состоится 27 февраля.

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