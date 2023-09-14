ФИФА объявила претендентов на приз The Best
Новости футбола Сегодня, 10:45
ФИФА объявила претендентов на приз The Best
ФИФА наградит лучших игроков 2023 года. Болельщики со всего мира смогут проголосовать за лучшего, по их мнению, футболиста, сообщается на сайте ФИФА.
Шесть из 12 номинантов на награду «Игрок года среди мужчин» по версии ФИФА представляют команду «Манчестер Сити», выигравшую тройной титул. Кроме того, Пеп Гвардиола был номинирован на звание лучшего тренера.
Лучший игрок FIFA среди мужчин
- Джулиан Альварес
- Марсело Брозович
- Кевин Де Брюйне
- Илкай Гундоган
- Эрлинг Хааланд
- Родри
- Хвича Кварацхелия
- Килиан Мбаппе
- Лионель Месси
- Виктор Осимхен
- Деклан Райс
- Бернардо Силва
Лучший мужской тренер ФИФА
- Пеп Гвардиола
- Симоне Индзаги
- Анж Постекоглу
- Лучано Спаллетти
- Хави
Лучший вратарь ФИФА среди мужчин
- Ясин Буну
- Тибо Куртуа
- Эдерсон Андре
- Онана
- Марк-Андре тер Штеген
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Новости футбола Вчера, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:49 ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин Новости футбола Сегодня, 11:18 Манчестер Юнайтед отстранил Санчо от тренировок с командой Новости футбола Сегодня, 10:45 ФИФА объявила претендентов на приз The Best Новости футбола Сегодня, 09:31 "Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб Новости футбола Сегодня, 08:44 Бывший форвард Барселоны Боян Кркич вернулся в клуб Новости футбола Сегодня, 08:38 Лидер ПСЖ получил травму перед стартом Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:11 Звезда Спайдермена Том Холланд встал на защиту Харри Магуайра после матча англичан с Шотландией Новости футбола Сегодня, 07:14 Бен Чилвелл назвал свою пятерку лучших защитников в истории английской Премьер-Лиги Новости футбола Сегодня, 07:08 Диего Нолито объявил о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 04:58 Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Баия 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года