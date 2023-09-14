ФИФА объявила претендентов на приз The Best

ФИФА наградит лучших игроков 2023 года. Болельщики со всего мира смогут проголосовать за лучшего, по их мнению, футболиста, сообщается на сайте ФИФА.

Шесть из 12 номинантов на награду «Игрок года среди мужчин» по версии ФИФА представляют команду «Манчестер Сити», выигравшую тройной титул. Кроме того, Пеп Гвардиола был номинирован на звание лучшего тренера.

Лучший игрок FIFA среди мужчин

Джулиан Альварес

Марсело Брозович

Кевин Де Брюйне

Илкай Гундоган

Эрлинг Хааланд

Родри

Хвича Кварацхелия

Килиан Мбаппе

Лионель Месси

Виктор Осимхен

Деклан Райс

Бернардо Силва

Лучший мужской тренер ФИФА

Пеп Гвардиола

Симоне Индзаги

Анж Постекоглу

Лучано Спаллетти

Хави

Лучший вратарь ФИФА среди мужчин