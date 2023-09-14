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ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин

Новости футбола Сегодня, 11:49
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин Фото: FIFA

ФИФА наградит лучших футболисток 2023 года. Болельщики со всего мира смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, футболистку, сообщает сайт ФИФА.

Лучший женский игрок ФИФА

  • Айтана Бонмати
  • Линда Кайседо
  • Рэйчел Дэйли
  • Кадидиату Диани
  • Кейтлин Фурд
  • Мэри Фаулер
  • Алекс Гринвуд
  • Дженнифер Эрмосо
  • Линдси Хоран
  • Аманда Илестедт
  • Лорен Джеймс
  • Сэм Керр
  • Мапи Леон
  • Хината Миядзава
  • Сальма Параллуэло
  • Кира Уолш

Лучший женский тренер ФИФА

  • Питер Герхардссон
  • Джонатан Хиральдес
  • Тони Густавссон
  • Эмма Хейс
  • Сарина Вигман

Лучший женский вратарь ФИФА

  • Маккензи Арнольд
  • Анн-Катрин Бергер
  • Каталина Колл
  • Мэри Эрпс
  • Кристиан Эндлер Зекира
  • Мусович Сандра
  • Панос Гарсия-Вильямиль
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