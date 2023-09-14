ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин

ФИФА наградит лучших футболисток 2023 года. Болельщики со всего мира смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, футболистку, сообщает сайт ФИФА.

Лучший женский игрок ФИФА

Айтана Бонмати

Линда Кайседо

Рэйчел Дэйли

Кадидиату Диани

Кейтлин Фурд

Мэри Фаулер

Алекс Гринвуд

Дженнифер Эрмосо

Линдси Хоран

Аманда Илестедт

Лорен Джеймс

Сэм Керр

Мапи Леон

Хината Миядзава

Сальма Параллуэло

Кира Уолш

Лучший женский тренер ФИФА

Питер Герхардссон

Джонатан Хиральдес

Тони Густавссон

Эмма Хейс

Сарина Вигман

Лучший женский вратарь ФИФА