ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин
Новости футбола Сегодня, 11:49
Фото: FIFA
ФИФА наградит лучших футболисток 2023 года. Болельщики со всего мира смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, футболистку, сообщает сайт ФИФА.
Лучший женский игрок ФИФА
- Айтана Бонмати
- Линда Кайседо
- Рэйчел Дэйли
- Кадидиату Диани
- Кейтлин Фурд
- Мэри Фаулер
- Алекс Гринвуд
- Дженнифер Эрмосо
- Линдси Хоран
- Аманда Илестедт
- Лорен Джеймс
- Сэм Керр
- Мапи Леон
- Хината Миядзава
- Сальма Параллуэло
- Кира Уолш
Лучший женский тренер ФИФА
- Питер Герхардссон
- Джонатан Хиральдес
- Тони Густавссон
- Эмма Хейс
- Сарина Вигман
Лучший женский вратарь ФИФА
- Маккензи Арнольд
- Анн-Катрин Бергер
- Каталина Колл
- Мэри Эрпс
- Кристиан Эндлер Зекира
- Мусович Сандра
- Панос Гарсия-Вильямиль
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Новости футбола Вчера, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:49 ФИФА объявила претендентов на приз The Best среди женщин Новости футбола Сегодня, 11:18 Манчестер Юнайтед отстранил Санчо от тренировок с командой Новости футбола Сегодня, 10:45 ФИФА объявила претендентов на приз The Best Новости футбола Сегодня, 09:31 "Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб Новости футбола Сегодня, 08:44 Бывший форвард Барселоны Боян Кркич вернулся в клуб Новости футбола Сегодня, 08:38 Лидер ПСЖ получил травму перед стартом Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:11 Звезда Спайдермена Том Холланд встал на защиту Харри Магуайра после матча англичан с Шотландией Новости футбола Сегодня, 07:14 Бен Чилвелл назвал свою пятерку лучших защитников в истории английской Премьер-Лиги Новости футбола Сегодня, 07:08 Диего Нолито объявил о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 04:58 Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Баия 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года