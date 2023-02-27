ФИФА назвала лучшего вратаря 2022 года

Лучшим вратарем по итогам 2022 года по версии ФИФА признан голкипер “Астон Виллы” и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за почетную награду аргентинец опередил Тибо Куртуа ("Реал" и сборной Бельгии) и Яссина Буну ("Севилья" и сборная Марокко).

В прошлом году 30-летний Мартинес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира и победителем Финалиссимы. Ранее он был признан лучшим вратарем ЧМ-2022, который прошел в Катаре.

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