ФИФА назвала лучшего тренера 2022 года

Лучшим тренером в 2022 году по версии ФИФА признан наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за почетный трофей аргентинец опередил итальянца Карло Анчелотти ("Реал") и испанца Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити").

В прошлом году 44-летний Скалони привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира и завоеванию Финалиссимы.

Ранее сообщалось, что Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до лета 2026 года.

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