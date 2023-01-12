ФИФА назвала 14 претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из 14 футболистов, которые претендуются на звание лучшего игрока по итогам 2022 года.

За почетную награду поборются: Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Роберт Левандовски ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Церемония награждения состоится 27 февраля.

Напомним, что обладателем “Золотого мяча”-2022 стал Бензема.

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