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ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов за травму Неймара

Новости футбола Сегодня, 16:38
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов за травму Неймара ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов за травму Неймара

ФИФА может выплатить Аль-Хилялю около восьми миллионов евро в связи с травмой Неймара, как сообщает издание Goal.

Сообщается, что у руководства мирового футбола есть страховая программа - Программа защиты клубов ФИФА, которая выплачивает игрокам зарплату сроком от 28 дней до года, с максимальной суммой в 6,5 миллионов фунтов стерлингов. Эта опция возможна, если футболист получил травму во время выступлений на международном уровне.

Напомним, что бразильский футболист Неймар прошел медицинское обследование в своем клубе. Согласно информации, обследование, которое прошел бразилец, подтвердило повреждение передней крестообразной связки и мениска в колене, и его ждет операция, а затем программа лечения, которая будет определена позднее.

Накануне в ночь 18 октября в Южной Америке прошел матч 4-го отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. На 45+4 минуте матча звездный бразильский нападающий Неймар был вынужден заменить Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николя Де Ла Крусом.

Последний раз Неймар получил травму месяц назад. После этого главный тренер саудовского клуба "Аль-Хилал", где сейчас играет бразилец, Жорже Жезус, заявил, что нападающий страдает от мышечного дискомфорта.

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