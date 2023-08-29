EN EN NG NG
Главная Новости ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

Новости футбола Сегодня, 07:58
ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет устранить главу испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на 15 лет, пишет Daily Mail.

После финала женского Чемпионата Мира Луис Рубиалес на эмоциях поцеловал футболистку Испании Дженнифер Эрмосо. Испанская федерация футбола подчеркнула, что Рубиалес должен немедленно уйти с поста президента, потому что таким поступком он нанес "серьезный ущерб имиджу испанского футбола". Кроме этого, футболистки национальной команды заявили, что не будут выступать за сборную, пока Рубиалес не подаст в отставку.

Поэтому ФИФА настаивает на отстранении главы федерации от футбола на 15 лет. Также они пригрозили запретить выступления сборной и топ-клубов на международной арене. ФИФА отстранили Рубиалеса на 90 дней, однако он сохраняет пост президента Федерации футбола до внутреннего расследования.

Напомним, что 20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Англию (1:0). После матча Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. 25 августа он публично принес извинения, однако отказался покидать пост президента федерации футбола Испании.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Spain
Популярные новости
Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида
Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Вчера, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола 27 авг 2023, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола 27 авг 2023, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола 27 авг 2023, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:58 ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет Новости футбола Сегодня, 07:00 В Реале выступили с заявлением о травме Винисиуса Новости футбола Сегодня, 06:00 Бавария нацелилась на защитника Челси Новости футбола Сегодня, 05:31 Гвардиола может возглавить сборную Англии Новости футбола Сегодня, 04:00 Бывшая звезда Челси и Реала завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 03:00 Кейн рассказал, кто повлиял на его решение перейти в Баварию Новости футбола Сегодня, 01:56 Манчестер Юнайтед сделал предложение по трансферу опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 01:35 Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту Новости футбола Сегодня, 01:20 Челси хочет купить звездного нападающего Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 00:50 Рома Моуринью договорилась о переходе звезды Челси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года