ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет устранить главу испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на 15 лет, пишет Daily Mail.

После финала женского Чемпионата Мира Луис Рубиалес на эмоциях поцеловал футболистку Испании Дженнифер Эрмосо. Испанская федерация футбола подчеркнула, что Рубиалес должен немедленно уйти с поста президента, потому что таким поступком он нанес "серьезный ущерб имиджу испанского футбола". Кроме этого, футболистки национальной команды заявили, что не будут выступать за сборную, пока Рубиалес не подаст в отставку.

Поэтому ФИФА настаивает на отстранении главы федерации от футбола на 15 лет. Также они пригрозили запретить выступления сборной и топ-клубов на международной арене. ФИФА отстранили Рубиалеса на 90 дней, однако он сохраняет пост президента Федерации футбола до внутреннего расследования.

Напомним, что 20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Англию (1:0). После матча Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. 25 августа он публично принес извинения, однако отказался покидать пост президента федерации футбола Испании.