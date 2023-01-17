FFHS составила символическую сборную лучших игроков Южной Америки-2022

FFHS представила символическую сборную лучших игроков Южной Америки по итогам прошлого года.

В нее попали 7 игроков сборной Аргентины, а также четыре бразильца.

Команда выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла”);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, “Бенфика”), Тиаго Силва (Бразилия, “Челси”), Кристиан Ромеро (Аргентина, “Тоттенхэм”);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, “Атлетико”), Неймар (Бразилия, “ПСЖ”), Каземиро (Бразилия, “Манчестер Юнайтед”), Энцо Фернандес (Аргентина, “Бенфика”);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, “Реал”), Хулиан Альварес (Аргентина, “Манчестер Сити”), Лионель Месси (Аргентина, “ПСЖ”).