Ферран Торрес высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес поделился мнением о вылете команды с чемпионата мира-2022.

“Мы не заслужили вылета ЧМ-2022. Нам не удалось реализовать свои моменты. Впрочем, я все равно горжусь всей командой, начиная от игроков и заканчивая тренерским штабом. Мы показали стабильную игру, а серия пенальти является лотереей. Мы отрабатывали данный элемент на тренировках, но нам не повезло. Теперь футбол должен нам. Поражение причинило нам боль, но мы постараемся убедить Бускетса и друних ветеранов остаться в сборной. Мы с тренером до смерти”, - приводит слова Торреса Marca.

Напомним, что Испания в 1/8 финала ЧМ-2022 проиграла Марокко в серии пенальти.

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