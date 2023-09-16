Ферран Торрес стал первым после Месси футболистом, который забил за Барсу со штрафного

В матче против Бетиса сегодня Барселона впервые с 2021 года забила гол со штрафного. Его автором стал Ферран Торрес.

Этот гол был первым со штрафного для каталонского клуба со времени ухода из клуба Лионеля Месси. До этого в последний раз Барса забивала прямым ударом со штрафного в мае 2021 года, когда Лионель Месси забил в ворота Валенсии.

Напомним, что сегодня Барселона разгромила Бетис 5:0.