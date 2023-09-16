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Ферран Торрес стал первым после Месси футболистом, который забил за Барсу со штрафного

Новости футбола Сегодня, 17:08
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Ферран Торрес стал первым после Месси футболистом, который забил за Барсу со штрафного Ферран Торрес стал первым после Месси футболистом, который забил за Барсу со штрафного

В матче против Бетиса сегодня Барселона впервые с 2021 года забила гол со штрафного. Его автором стал Ферран Торрес.

Этот гол был первым со штрафного для каталонского клуба со времени ухода из клуба Лионеля Месси. До этого в последний раз Барса забивала прямым ударом со штрафного в мае 2021 года, когда Лионель Месси забил в ворота Валенсии.

Напомним, что сегодня Барселона разгромила Бетис 5:0.

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