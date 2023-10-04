Ферран Торрес принес Барселоне победу над Порту. Он заменил Левандовского
Новости футбола Сегодня, 17:13
Фото: twitter.com/FCBarcelona
В матче между «Порту» и «Барселоной» был забит один гол. Его автором стал Ферран Торрес. Примечательно, что он заменил Роберта Левандовски, который по ходу первого тайма получил травму. «Барселона» выиграла два из двух матчей на старте группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее в этой группе «Шахтер» выиграл у «Антверпена».
Лига чемпионов
2-й тур
«Порту» - «Барселона» - 0:1
Гол: Ферран Торрес, 45+1 (0:1).
Удаление: Гави, 90+3 («Барселона»).
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