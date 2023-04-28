Фернандо Торрес станет тренером

По информации El Partidazo de COPE, Фернандо Торрес станет главным тренером резервной команды “Атлетико” в следующем сезоне.

Он ранее работал тренером молодежной команды “матрасников” с июня 2021 года.

Торрес является воспитанником мадридского клуба и имеет опыт игры за такие клубы, как “Ливерпуль”, “Челси”, “Милан” и “Саган Тосу”.

Он также является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в разное время своей карьеры.