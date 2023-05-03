Рио Фердинанд стал новым членом Зала славы АПЛ.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и “Лидс” победил в онлайн-голосовании фанатов и экспертов.

Он был одним из 15 футболистов, которые претендовали на место в Зале славы.

Напомним, что известный футболист играл "Манчестер Юнайтед" с 2002 года по 2014 год. В составе английского гранда он шесть раз становился чемпионом АПЛ, четырежды Суперкубок Англии, дважды Кубок английской лиги, один раз Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.