"Фенербахче" может купить нападающего сборной Украины

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему “Брюгге” и сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает 90min.

По сведениям источника, турецкий клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке украинца настаивает главный тренер стамбульцев Жорже Жезуш, так как он ранее работал с ним в “Бенфике”.

В нынешнем сезоне 27-летний Яремчук провел за “Брюгге” 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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