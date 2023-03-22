Фелиш не хочет возвращаться в "Атлетико"

Нападающий “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за лондонский “Челси”, не хочет возвращаться в мадридский клуб, сообщает журналист Педру Алмейды в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист надеется остаться в английском клубе, который имеет приоритетное право на выкуп игрока. Впрочем, “аристократы” пока не сообщили “Атлетико”, что планируют активировать опцию выкупа.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

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