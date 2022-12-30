Феликс установил личный рекорд в чемпионате Испании

Вингер мадридского “Атлетико” Жоау Феликс забил в третьем матче чемпионата Испании подряд.

Вчера португалец отметился голом в игре с “Эльче” (2:0).

Таким образом, Феликс установил личную рекордную серию в турнире.

В трех последних матчах чемпионата Испании молодой футболист забил 4 гола. Всего за 13 матчей чемпионата в этом сезоне на его счету 4 гола и 3 голевые передачи.