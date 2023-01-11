Феликс прокомментировал свой переход в лондонский "Челси"

Вингер сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал свой переход в “Челси”.

В лондонском клубе футболист “Атлетико” будет играть на правах аренды до конца сезона.

После подписания контракта Феликс отметил, что “Челси” - одна из величайших команд в мире.

“Мне бы хотелось помочь клубу в достижении целей. Я очень счастлив быть здесь и очень рад возможности сыграть на ”Стэмфорд Бридж", - сказал он.

За мадридский клуб в этом сезоне Феликс провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.