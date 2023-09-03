Феликс пошел на понижение зарплаты ради перехода в Барселону

Жоау Феликс пошел на сокращение зарплаты ради перехода в Барселону, сообщает Мундо Депортиво.

Во время презентации новичка спортивный директор Барселоны Деку заявил, что они не думали, что смогут подписать португальца в тех условиях, в которых оказались. В Атлетико Феликс получает 14 миллионов евро на вычет налогов. Однако Барселона не смогла позволить себе такую зарплату. Жоау публично выразил желание перейти в Барселону, поэтому он должен был настраиваться на такую реальность. Однако Феликс заявил, что это его мечта детства – оказаться в Барселоне, несмотря на финансовые потери.

По информации источников, близких к данному соглашению, Феликс будет получать в Барселоне вдвое меньше, чем в Атлетико. Кроме того, он подписал с «матрасниками» новый контракт до 2029 года перед уходом, чтобы помочь клубу уменьшить амортизационные расходы на себя и сделать возможным переход в Барселону. Несмотря на то что Атлетико отдал своего игрока прямому конкуренту, они будут меньше платить Феликсу. Также португальский игрок хочет остаться в Каталонии на долгие годы, несмотря на годовую аренду без права выкупа.