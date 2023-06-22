Феликс имеет два варианта в АПЛ

Два клуба из Английской премьер-лиги заинтересованы в форварде “Атлетико” Жоау Феликсе.

По данным источника, игроком интересуются “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”.

Как известно, португалец во второй половине сезона-2022/23 выступал за лондонский “Челси” на правах аренды, записав на свой счет четыре гола в чемпионате Англии.

“Матрасники” хотят получить за своего звездного игрока не менее 100 миллионов евро.

Не исключено, что Жоау будет снова отправлен в аренду.