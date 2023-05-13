Феликс готов сменить "Челси" на другой клуб в Англии

Португальский вингер “Челси” Жоау Феликс хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Арендованный у “Атлетико” португалец рассматривает возможность играть не только за "Челси", но и за другую команду АПЛ.

Главное для Феликса – участие в Лиге чемпионов.

Сам футболист осознает тот факт, что процесс перехода может затянуться, поэтому готов начать предсезонную подготовку с "Атлетико".