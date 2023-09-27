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Фейенорд разгромил Аякс в Эредивизии

Новости футбола Сегодня, 09:56
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Фейенорд разгромил Аякс в Эредивизии Фейенорд разгромил Аякс в Эредивизии

В воскресенье, 26 сентября, Аякс и Фейенорд встретились в шестом туре Эредивизи, однако из-за массовых беспорядков фанатов матч был остановлен.

В тот момент команды успели сыграть только 55 минут. Фейенорд побеждал Аякс со счетом 3:0. Сантьяго Хименес оформил дубль в стартовые 20 минут, забив на девятой и 18 минутах. Кроме того, мексиканский нападающий отдал голевую передачу на Игоря Пайшана. На 37-й минуте счет на табло был 3:0.

После этого болельщики Аяксу начали забрасывать поле дымовыми шашками и файерами. Арбитр остановил матч на время. Игра была возобновлена, но уже в начале второго тайма ситуация повторилась, поэтому судья решил полностью остановить матч.

В среду, 27 сентября, команды таки завершили игру, но уже без болельщиков. Через четыре минуты после возобновления матча Сантьяго Хименес оформил хет-трик. Больше никто из команд так и не забил. Фейенорд разгромил конкурента со счетом 4:0. После шести туров на их счету 14 очков и третье место. Аякс, в свою очередь, имеет только пять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.

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